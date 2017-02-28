Жительница Кургана госпитализирована после падения на нее глыбы льда

Публикации за 28.02.17

26 февраля в Кургане на женщину, которая шла по улице с 4-летним ребенком, упала глыба льда. Пострадавшая в больнице.

Как сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области, происшествие случилось в тот момент, когда женщина с ребенком проходила мимо дома №77 по улице Красина. С крыши сорвалась глыба льда, которая угодила прямо на нее. К счастью, ребенок не пострадал.

По факту травмирования жительницы города следственными органами проводится проверка. Источник отмечает, что в рамках надзорных мероприятий следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям сотрудников управкомпании, обслуживающей указанный жилой дом.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.02.17

Курганец, совершивший убийство в Челябинске, задержан в Сочи. / Организации Кургана не спешат спасать город от наводнения. / В крупном ДТП в Зауралье погибли пять человек. Среди них – двухлетний малыш. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»