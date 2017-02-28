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Курган

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Публикации за 28.02.17

Жительница Кургана госпитализирована после падения на нее глыбы льда

Жительница Кургана госпитализирована после падения на нее глыбы льда

26 февраля в Кургане на женщину, которая шла по улице с 4-летним ребенком, упала глыба льда. Пострадавшая в больнице.

Как сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области, происшествие случилось в тот момент, когда женщина с ребенком проходила мимо дома №77 по улице Красина. С крыши сорвалась глыба льда, которая угодила прямо на нее. К счастью, ребенок не пострадал.

По факту травмирования жительницы города следственными органами проводится проверка. Источник отмечает, что в рамках надзорных мероприятий следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям сотрудников управкомпании, обслуживающей указанный жилой дом.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марина Шашкова

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