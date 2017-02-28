В Зауралье мужчины все чаще предпочитают уход за ребенком работе

Публикации за 28.02.17

Отцы новорожденных малышей в Курганской области стали все чаще брать отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. И если на протяжении 2013 – 2015 годов ситуация была относительно стабильной, в 2016 году произошел «папабум», во время которого отцов-декретников стало больше на 60%.

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе Курганского регионального отделения фонда социального страхования, в течение трех лет (с 2013 по 2015 годы) в среднем в отпуске по уходу за малышами находились порядка 80 мужчин. В 2016 году же их число составило 130. Четверо отцов-декретников – люди взрослые, перешагнувшие 55-летний рубеж.

Отметим, что в 2016 году зауральцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, выплачено более 96 тысяч пособий на общую сумму около 670 млн рублей.

Курган, Марина Шашкова

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