NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 28.02.17

В Зауралье мужчины все чаще предпочитают уход за ребенком работе

В Зауралье мужчины все чаще предпочитают уход за ребенком работе

Отцы новорожденных малышей в Курганской области стали все чаще брать отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. И если на протяжении 2013 – 2015 годов ситуация была относительно стабильной, в 2016 году произошел «папабум», во время которого отцов-декретников стало больше на 60%.

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе Курганского регионального отделения фонда социального страхования, в течение трех лет (с 2013 по 2015 годы) в среднем в отпуске по уходу за малышами находились порядка 80 мужчин. В 2016 году же их число составило 130. Четверо отцов-декретников – люди взрослые, перешагнувшие 55-летний рубеж.

Отметим, что в 2016 году зауральцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, выплачено более 96 тысяч пособий на общую сумму около 670 млн рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.02.17

Жительница Кургана госпитализирована после падения на нее глыбы льда. / Курганец, совершивший убийство в Челябинске, задержан в Сочи. / Организации Кургана не спешат спасать город от наводнения.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter