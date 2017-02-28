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Курган

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Публикации за 28.02.17

На ремонт двух районных дамб в Зауралье потратят более 17 млн рублей

На ремонт двух районных дамб в Зауралье потратят более 17 млн рублей

Накануне, 27 февраля, правительство Курганской области распределило средства федеральной субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Речь идет о сумме, превшающей 17 млн. рублей.

Как передает корреспондент NDNews, было принято решение, что деньги капремонт дамб получат Шумихинский и Куртамышский районы.

Средства будут направлены на капитальный ремонт комплексов гидротехнических сооружений Куртамышского водохранилища и реки Отнога у села Стариково Шумихинского района.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.02.17

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