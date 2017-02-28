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Курган

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Публикации за 28.02.17

«Написал – сдай в архив». В соцсетях посмеялись над новым Управлением в Зауралье

«Написал – сдай в архив». В соцсетях посмеялись над новым Управлением в Зауралье

В Курганской области Комитет по управлению архивами будет реорганизован и присоединен к Комитету по печати и СМИ. Такое решение было принято на очередном заседании правительства Зауралья накануне, 27 февраля.

Это решение было принято после Минфиновской проверки. Официальная формулировка причины реорганизации, опубликованная на сайте правительства региона, звучит так: «в целях совершенствования структуры органов государственной власти Курганской области и в соответствии с рекомендациями Министерства финансов РФ».

Как прокомментировал председатель Комитета по печати и СМИ Сергей Мелехов, новое ведомство будет переименовано в Управление по печати, средствам массовой информации и архивному делу Курганской области. Оно будет правопреемником всех прав и обязанностей Комитета по управлению архивами и Комитета по печати и СМИ.

Процедуру реорганизации планируют завершить до 1 июня текущего года.

Добавим, что пользователи соцсетей тонкости реорганизации не поняли. И начали активно забавляться. «Однако логика есть – все что пишется, если не используется сразу идет в архив. Сокращение лишнего звена – читателя», «Можно тогда писать тексты и, не публикуя, сразу сдавать в архив», «А можно и так – из архива вытаскивать уже написанное (лет сорок назад), фамилии и показатели обновил и печатай!» – комментируют новость пользователи социальной сети Фейсбук.

Курган, Марина Шашкова

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