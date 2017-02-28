В Зауралье утвердили бюджетный прогноз на 10 лет вперед

Публикации за 28.02.17

Правительство Курганской области утвердило бюджетный прогноз до 2028 года. По словам начальника Финуправления региона Елены Лукашук, это даст возможность планового развития бюджетной системы Зауралья на долгосрочный период.

Как отметила Лукашук, прогноз включает основные характеристики областного и консолидированного бюджетов Зауралья, показатели финансового обеспечения государственных программ региона, а также основные подходы к формированию бюджетной политики области. На практике он используется при формировании бюджета на очередной финансовый год, разработке и внесении изменений в документы стратегического планирования и так далее.

По информации пресс-службы регионального кабмина, также в ходе очередного заседания 27 февраля правительство области одобрило Перечень расходных обязательств муниципальных образований Зауралья при решении ими вопросов местного значения, для чего предоставляются субсидии из областного бюджета. Утверждены и целевые показатели результативности использования этих субсидий.

Перечень формируется и утверждается сроком на три года (2017-2019 годы) и включает 12 расходных обязательств по 11 государственным программам.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.02.17

«Написал – сдай в архив». В соцсетях посмеялись над новым Управлением в Зауралье. / На ремонт двух районных дамб в Зауралье потратят более 17 млн рублей. / В Зауралье мужчины все чаще предпочитают уход за ребенком работе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»