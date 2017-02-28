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Курган

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Публикации за 28.02.17

В Зауралье скорректировали программу развития науки

В Зауралье скорректировали программу развития науки

В государственную программу «Развитие науки и технологий на период до 2020 года» внесли изменения. Связаны они, в первую очередь, со структурными изменениями в органах исполнительной власти и передачей полномочий по развитию научной и научно-технической деятельности в департамент образования и науки Курганской области.

Кроме того, отмечают в пресс-службе главы Зауралья, в программе уточняются приоритетные направления, скорректированы перечень мероприятий, объем финансирования и целевые индикаторы.

По данным источника, общий объем финансирования программы развития науки в 2014-2020 годах за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников увеличен на 54, 1 млн. рублей и составляет более 363, 7 млн. рублей.

В частности, в 2017 году из бюджета области запланировано финансирование таких мероприятий, как организация и проведение конкурса на соискание премий губернатора Зауралья в сфере науки, техники и инновационной деятельности, подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, региональная научно-техническая конференция «Молодежь Зауралья – III тысячелетию», гранты на фундаментальные научные исследования и другие.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.02.17

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