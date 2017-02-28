На этнокультурное развитие народов в Зауралье направят почти 4 млн рублей

Публикации за 28.02.17

Правительство Курганской области заключило Соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей. В частности, в документе говорится о том, что Зауралье получит субсидию из российской казны на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Курганской области.

Как сообщил в ходе очередного заседания правительства области заместитель губернатора региона Вадим Шумков, Соглашение предполагает предоставление субсидии в размере 3 миллионов 542 тысяч рублей из федерального бюджета и 308 тысяч из областного.

В пресс-службе главы Зауралья добавляют, что в Курганской области деятельность национальных общественных объединений и традиционных религий народов, проживающих на территории региона, активно поддерживают. В частности, в этом году запланированы съезды народов Зауралья, торжества, различные выставки, День славянской письменности, праздники и фестивали национальных культур, круглые столы и семинары.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.02.17

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