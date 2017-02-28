Зауралье получит более 81 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот

Публикации за 28.02.17

Курганской области будет предоставлена федеральная субсидия на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующее соглашение с Министерством образования и науки РФ было утверждено накануне.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, размер субсидии составит 81,5 млн. рублей. Это меньше, чем в прошлом году (тогда было выделено 89 млн рублей). Отметим, что соответствующее Соглашение заключается ежегодно, начиная с 2011 года.

Ожидается, что за счет субсидии из федерального бюджета в этом году планируется обеспечить жилыми помещениями 88 детей-сирот. Квартиры будут предоставлены по договорам найма специализированных жилых помещений.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.02.17

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