В Зауралье разрешили не использовать контрольно-кассовую технику в 658 селах

Публикации за 28.02.17

В Курганской области уточнен список труднодоступных населенных пунктов, где предпринимателям разрешено не использовать контрольно-кассовую технику при расчетах с покупателями. Всего в перечень вошли 658 отдаленных сел и деревень региона.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, необходимость утверждения такого перечня обусловлена вступлением в силу изменений федерального закона, касающегося применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов или расчетов с использованием платежных карт. Ранее отмечалось, что в регионе сложности при реализации закона вознимают из-за того, что далеко не везде есть высоскоростной интернет.

Отметим, что одним из условий работы без кассовой техники является выдача клиенту по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.02.17

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