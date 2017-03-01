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Курган

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Публикации за 01.03.17

В Кургане провалилась крыша жилого дома / «Зато можно смотреть на звезды»

В Кургане провалилась крыша жилого дома «Зато можно смотреть на звезды»

Накануне вечером в жилом доме, расположенном по улице Томина, 106 в Кургане, из-за последствий обильного снегопада провалилась крыша. Фотографии с места ЧП появились в группе «Типичный Курган» в социальной сети Вконтакте.

На фотографиях виден большой провал кровли пятиэтажного многоквартирного дома в центре города. На первом этаже дома, отметим, находится детская поликлиника.

Жителей Кургана факт аварии возмутил. Большинство из них недоумевают, почему людям приходится платить немалые суммы за капремонт и ремонт дорог, а лучше не становятся ни дома, ни проезжая часть. Другие же отнеслись к событию философски: «Зато можно на звезды смотреть», третьи – с иронией «Метеорит (нецензурно) на крышу дома в Кургане. На место уже выехали специалисты и съемочная группа».

Отметим, что этой зимой ситуация с уборкой снега на улицах и очистки крыш домов в Кургане близка к катастрофической. В городе очень много аварий, по тротуарам трудно пройти, в микрорайоне Восточный из-за заваленной снегом дороги и вовсе пустили общественный транспорт в объезд. Накануне следственные органы начали проверку по факту падения с крыши дома глыбы льда на проходящую мимо женщину с ребенком. Малыш не пострадал, но мама была госпитализирована.

Фотография из группы «Типичный Курган»

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.02.17

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