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Курган

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Публикации за 01.03.17

В Кургане жители многоэтажки два месяца оставались без газа

В Кургане жители многоэтажки два месяца оставались без газа

Житель Кургана, оставшийся без газоснабжения, пожаловался в прокуратуру на действия АО «Кургангоргаз». В своем обращении он сообщил, что в дом прекращена подача голубого топлива по решению организации.

Выяснилось, что еще в конце ноября 2016 года при проведении проверки газового оборудования в жилом доме заместитель генерального директора АО «Кургангоргаз», несмотря на исправность систем, дал указание установить в жилом доме технологическую заглушку для прекращения подачи газа. В прокуратуре региона подчеркивают, что законных оснований для принятия этого решения не было. Тем не менее, жители дома более двух месяцев оставались без газоснабжения.

По результатам проверки в отношении должностного лица АО «Кургангоргаз» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Самоуправство». Оно уже направлено в суд.

Кроме того, в адрес руководителя предприятия надзорным ведомством внесено представление, в котором потребовано устранить выявленные нарушения и привлечь виновных к ответственности. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, газоснабжение жилого дома восстановлено.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 01.03.17

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