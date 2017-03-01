Девять тысяч юных зауральцев стали участниками акции «Безопасный лед»

Публикации за 01.03.17

В Курганской области подведены итоги февральского этапа акции «Безопасный лед». В течение недели в усиленном режиме в регионе велась профилактическая работа, направленная на предотвращение происшествий с автомобильным транспортом и людьми на льду.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области, во время февральского этапа акции было выявлено 15 несанкционированных мест выхода и выезда техники людей на лед. В итоге в отношении нарушителей были составлены протоколы, выставлено 49 предупреждающих аншлагов и 21 спасательный пост.

В общей сложности в период ежедневных патрулирований мест массового выхода людей на лед в 20 муниципальных образованиях области проведено 324 рейда, 1505 профилактических бесед и инструктажей с населением, в ходе которых проинструктировано более 11 тысяч зауральцев.

Кроме того, в 306 школах были проведены дополнительные занятия по безопасности на льду в зимний период. К этой работе привлекли более девяти тысяч представителей подрастающего поколения Зауралья.

Добавим, что для проведения этапа акции было привлечено более 1000 человек и 300 единиц техники. Следующий этап пройдет в Зауралье в завершающую неделю марта.

Курган, Марина Шашкова

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