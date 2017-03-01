В Курган пришла весна. На льду подстерегает опасность

Публикации за 01.03.17

Обеспечение безопасности людей при выходе на весенний лёд во время рыбалки, при переходе через реку Тобол и городские озера стало первым вопросом, который рассмотрели на еженедельном оперативном совещании в администрации города. Провел его глава Кургана Сергей Руденко.

– Неизвестно, какие сюрпризы подготовит природа в ближайшее время. При температуре воздуха выше 0 градусов, которая держится более трех дней, прочность льда снижается на 25%. Поэтому в связи с потеплением необходимо принять все возможные меры для предотвращения происшествий и гибели людей на водоемах Зауралья, – отметил Сергей Руденко.

Как доложил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» Аркадик Галустов, в рамках акции «Безопасный лёд» на озере Орлово, водоёме «Голубые озёра», на реках Тобол и Чёрной установлены запрещающие аншлаги. Кроме того, в ближайшее время дополнительно будут установлены еще 50 информационных щитов.

Сергей Руденко дал распоряжение МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» взять этот вопрос на особый контроль. В продолжение темы директору Департамента развития городского хозяйства Андрею Нелюбину поручено проконтролировать заключение контракта на осуществление работ по распиловке льда, сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Курган, Марина Шашкова

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