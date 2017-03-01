В Зауралье сельские старосты будут следить за безопасностью

Публикации за 01.03.17

В Зауралье появится новая форма осуществления местного самоуправления гражданами – сельские старосты. Правительство региона приступило к разработке соответствующего законопроекта. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. Как отмечает источник, ожидается, что старосты, особенно в отдаленных населённых пунктах, станут надёжными помощниками властям в обеспечении безопасности населения от угроз природного и техногенного характера.

«Староста – тот же местный житель, только неравнодушный и уважаемый человек, который способен добровольно взять на себя ответственность за благополучную и безопасную жизнь односельчан. Особенно необходимы такие люди в поселениях, где нет представителей органов местного самоуправления», – поясняют специалисты ведомства.

Предполагается, что сельский староста будет представлять интересы населения, взаимодействуя с органами местного самоуправления по вопросам жизнеобеспечения населённого пункта. Это прежде всего – наблюдать за оперативной обстановкой в поселении, своевременно сообщать о происшествиях или их угрозе в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета или в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области, информировать односельчан, организовывать их как на профилактические мероприятия по безопасности, так и на борьбу со стихией на первоначальном этапе до прибытия спасательных служб.

Эта тема поднималась во время встречи начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергея Диденко с главой региона Алексеем Кокориным. Было отмечено, что этот опыт уже успешно реализован во всех сибирских регионах. Старосты показали свою состоятельность в период природных пожаров, оперативно принимая меры в случае угрозы населённому пункту, в организации профилактической работы с населением по безопасности на водных объектах и так далее.

Правительство Курганской области вместе с Югрой, Челябинском, Ямалом, Тюменью и Екатеринбургом активно приступило к формированию института старост в регионе и закреплению их статуса законодательно.

Курган, Марина Шашкова

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