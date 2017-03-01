В Зауралье предлагают давать детям-сиротам с ограниченными возможностями «удобное» жилье

Публикации за 01.03.17

Замгубернатора Курганской области Александр Карпов предложил учитывать, на каком этаже находится квартира, при предоставлении жилья детям-сиротам, если они имеют ограничения по здоровью. Об этом он сказал на заседании Совета при губернаторе по делам инвалидов.

По информации пресс-службы главы Зауралья, в регионе планируют создать комиссию по обследованию домов и квартир, в которых проживают граждане с ограничениями в здоровье, и соответствию этого жилья потребностям инвалидов. В состав комиссии включат сотрудников всех профильных ведомств и департаментов. Аналогичные органы в последствии будут созданы и в муниципальных образованиях.

Кроме того, при реализации нового проекта «ЖКХ – комфортная городская среда» при благоустройстве дворов и парков будет учитываться их доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Обсудили в ходе совещания и вопрос транспортной доступности. В частности, в Кургане планируется приобретение низкопольных транспортных средств, а также оснащение автобусов автоматической системой оповещения об остановках.

Курган, Марина Шашкова

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