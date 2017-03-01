В Зауралье чиновница осуждена за присвоение бюджетных средств

Публикации за 01.03.17

В Лебяжье вынесен приговор в отношении заведующей отделом управления образованием администрации района. Женщина признана виновной в совершении мошенничества.

В суде было доказано, что в период с октября по декабрь 2015 года, являясь заведующей отделом управления образованием администрации Лебяжьевского района, женщина путем обмана завладела денежными средствами директора одной из школ района. Аналогичным образом присвоила деньги одного педагога Плосковской школы, еще в то время, когда являлась руководителем этого образовательного учреждения.

Кроме того, будучи директором школы, она присвоила вверенный ей новый системный блок компьютера, полученный образовательным учреждением в рамках модернизации региональных систем общего образования. Системный блок был изъят в ходе обыска по месту жительства обвиняемой.

Общий ущерб от преступной деятельности составил около 35 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В марте 2016 года заведующая была временно отстранена от должности.

Решением суда женщина признана виновной в инкриминируемых преступлениях. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Кроме того, она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе, в органах местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 01.03.17

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