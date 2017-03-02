Пьяные курганцы напали на водителя скорой помощи

Публикации за 02.03.17

Следственные органы СК России по Курганской области инициировали вопрос о передаче из органов внутренних дел материала проверки по факту нападения на водителя бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«В связи с участившимися случаями избиения медицинских работников, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, следственными органами Следственного комитета России по Курганской области инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материала проверки, проводимой по факту нападения на водителя бригады «Скорой медицинской помощи», произошедшего в Кургане», – говорится в официальном сообщении.

Как стало известно корреспонденту NDNews, по предварительным данным, в ночь на 26 февраля в Кургане четверо пьяных мужчин напали на водителя бригады скорой медицинской помощи. В этот момент мужчина находился на работе, бригаду вызвали в один из домов, расположенных по улице Алексеева.

Следователи призывают граждан быть ответственными и понимающими. И напоминают, что воспрепятствование оказанию скорой медицинской помощи может привести к летальным исходам больных нуждающихся в экстренной помощи медицинских работников.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 01.03.17

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