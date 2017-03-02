NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 02.03.17

Пьяные курганцы напали на водителя скорой помощи

Пьяные курганцы напали на водителя скорой помощи

Следственные органы СК России по Курганской области инициировали вопрос о передаче из органов внутренних дел материала проверки по факту нападения на водителя бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«В связи с участившимися случаями избиения медицинских работников, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, следственными органами Следственного комитета России по Курганской области инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материала проверки, проводимой по факту нападения на водителя бригады «Скорой медицинской помощи», произошедшего в Кургане», – говорится в официальном сообщении.

Как стало известно корреспонденту NDNews, по предварительным данным, в ночь на 26 февраля в Кургане четверо пьяных мужчин напали на водителя бригады скорой медицинской помощи. В этот момент мужчина находился на работе, бригаду вызвали в один из домов, расположенных по улице Алексеева.

Следователи призывают граждан быть ответственными и понимающими. И напоминают, что воспрепятствование оказанию скорой медицинской помощи может привести к летальным исходам больных нуждающихся в экстренной помощи медицинских работников.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 01.03.17

В Зауралье чиновница осуждена за присвоение бюджетных средств. / В Зауралье предлагают давать детям-сиротам с ограниченными возможностями «удобное» жилье. / В Зауралье сельские старосты будут следить за безопасностью.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter