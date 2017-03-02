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Курган

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Публикации за 02.03.17

В Зауралье столкнулись две грузовых «Газели» / Два человека получили травмы

В Зауралье столкнулись две грузовых «Газели» Два человека получили травмы

1 марта в Кургане и на дорогах области зарегистрировано 38 аварий. В областном центре в аварии травмы получил один человек, на дорогах Зауралья пострадали двое.

Так, в Шадринском районе столкнулись две грузовых «Газели». По данным пресс-службы УМВД России по Курганской области, около 10 часов по местному времени на 212 километре автодороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган» 36-летний житель Далматовского района, управляя автомобилем ГАЗ-3302, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и выехал на встречную полосу. Здесь машина столкнулась с автомобилем ГАЗ-330210, за рулем которого находился 59-летний житель Шадринска. В результате аварии травмы получили водитель и 39-летний пассажир автомобиля ГАЗ-330210. Виновник ДТП не пострадал.

Добавим, что за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1131 нарушение Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано восемь водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 700 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марина Шашкова

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