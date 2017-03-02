Житель Зауралья до смерти забил беспомощную пенсионерку

Публикации за 02.03.17

25-летний житель Мишкинского района предстанет перед судом по обвинению в жестком убийстве престарелой женщине. По данным региональной прокуратуры, ему грозит до пожизненного лишения свободы.

Как сообщает источник, по версии следствия 29 июля 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом к потерпевшей, где используя свое явное физическое превосходство над престарелой женщиной, забил ее до смерти. Как показала экспертиза, пьяный «гость» нанес пенсионерке четыре удара металлическим предметом по голове. После он похитил с места преступления девять тысяч рублей и скрылся.

Добавим, что в ходе расследования уголовного дела была установлена причастность злоумышленника к двум кражам, одна из которых совершена с территории детского сада. Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марина Шашкова

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