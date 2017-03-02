Тест ДНК не помог. Зауральцу придется выплачивать алименты законной дочери

Публикации за 02.03.17

В Зауралье должник не поскупился на дорогостоящий тест ДНК, чтобы не платить алименты своей дочери. Несмотря на то, что девочка является единственным ребенком 56-летнего мужчины и как две капли воды похожа на отца, тот, не желая платить алименты, заявил, что дочь ему не родная.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе УФССП региона, исполнительное производство в отношении жителя рабочего поселка Варгаши Сергея Петровича находится в Варгашинском районном отделе судебных приставов. Суд обязал мужчину выплачивать алименты своей несовершеннолетней дочери в размере ¼ части доходов. Однако дочке отец не помогает, полностью переложив заботу о ребенке на плечи бывшей супруги. На сегодняшний день задолженность Сергея Петровича составляет 167 тысяч рублей.

Чтобы доказать, что ребенок ему неродной, мужчина даже решился на экспертизу ДНК, в кратчайшие сроки собрав необходимую сумму на дорогостоящий тест. При этом на алименты у него денег по-прежнему «не было». Проведенный тест доказал отцовство Сергея Петровича на 99.9%. Но он все не мог успокоиться, уверяя, что бывшая супруга подкупила врачей.

Судебные приставы применили в отношении мужчины весь комплекс мер принудительного взыскания. В регистрирующие органы и кредитные учреждения для установления принадлежащих должнику имущества и денежных средств были направлены запросы. В итоге выяснилось, что мужчине принадлежит земельный участок и расположенный на нем жилой дом, в отношении которых немедленно был вынесен запрет на совершение регистрационных действий.

Кроме того, выяснилось, что, хоть должник официально не трудоустроен, доход у него есть, так как он занимается перевозкой грузов. Поэтому следующим шагом стали вынесенные судебными приставами ограничения на выезд за пределы России и управление транспортным средством.

Обнаружился в собственности у него и легковой автомобиль. На «семерку» 2006 года выпуска судебные приставы тоже наложили арест. А, проверив его имущественное положение, описали бытовую технику, набор строительных инструментов и новый спальный гарнитур.

В ближайшее время арестованное имущество будет передано на оценку. После его реализации дочь и бывшая супруга Сергея Петровича получат положенную им по закону финансовую поддержку.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 02.03.17

В Кургане школа и детские сады останутся без воды. / В Катайске у зданий администрации района и поликлиники не было мест для авто инвалидов. / Житель Зауралья до смерти забил беспомощную пенсионерку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»