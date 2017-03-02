В Кургане наркоманке выдали права на управление авто / Прокуратура потребовала забрать «корочки»

Публикации за 02.03.17

В Кургане городской суд признал недействительным водительское удостоверение, выданное женщине, страдающей наркоманией. С соответствующим иском обратилась прокуратура.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что 38-летняя женщина состоит на учете у врача-нарколога ГБУ «Куртамышская ЦРБ им К.И. Золотавина» с диагнозом «Опийная наркомания 2 стадии» с 2009 года. Несмотря на это, в 2013 году ей было выдано водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В».

Между тем, в соответствии с действующим законодательствам, лица, страдающие хроническими заболеваниями, вызванными употреблением наркотиков, в том числе «Опийная наркоманией», не могут быть допущены к управлению транспортными средствами.

Защищая права граждан на безопасность дорожного движения, прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Курган, Марина Шашкова

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