В Катайске у зданий администрации района и поликлиники не было мест для авто инвалидов

Публикации за 02.03.17

В Катайске по требованию прокурора на муниципалитет возложили обязанность оборудовать места для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов. Как показала проверка, мест для машин инвалидов не было ни у здания администрации района, ни у поликлиники ГБУ «Катайская ЦРБ», ни у отделения почты, а также возле многих других объектов социальной инфраструктуры.

Как отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры, по закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления обязаны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак – проводников) для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

При этом предусмотрено, что на каждой автостоянке, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

По результатам проверки прокурором в Катайский районный суд направлено административное исковое заявление с требованием обязать администрацию города Катайск оборудовать места, предназначенные для парковки специальных транспортных средств для инвалидов. Суд, согласившись с позицией прокурора удовлетворил требования в полном объеме.

Курган, Марина Шашкова

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