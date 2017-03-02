На социальную поддержку зауральцев потратили более 3,6 млрд рублей

Публикации за 02.03.17

Финансирование направления оказания социальной поддержки жителям Курганской области в 2016 году увеличилось более чем на 150 млн рублей и составило свыше 3,6 млрд рублей. Об этом накануне в ходе итогового заседания коллегии ведомства рассказала начальник Главного управления соцзащиты региона Вера Демина.

По ее словам, в 2017 году перед органами соцзащиты стоит задача по совершенствованию предоставления мер социальной поддержки, исходя из принципа адресности и критериев нуждаемости. Кроме того, сама процедура получения государственных услуг должна стать максимально доступной. Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, согласно озвученной информации, в 2016 году разные виды пособий были выплачены практически 97 тысячам зауральских семей с детьми на общую сумму 1,7 млрд. рублей. Более 50 тысяч зауральцев получили различные виды социальных услуг.

В течение года 83 ветерана Великой Отечественной войны улучшили свои жилищные условия. Сегодня в очереди остаются 29 человек, на их обеспечение жильем запланированы субвенции из федерального бюджета – 32 млн. рублей. Кроме того, в этом году будет организована работа по проведению капитального ремонта в квартирах инвалидов и участников Великой Отечественной войны – тех, которые не попали в программу.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья адаптированы восемь организаций в сфере образования. В этом году планируют сделать удобным для посещения маломобильных граждан 71 приоритетный объект.

Среди основных приоритетов работы в этом году были названы повышение доступности объектов социальной сферы для людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, реализация переданных Главному управлению социальной защиты полномочий в сфере опеки и попечительства.

Курган, Марина Шашкова

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