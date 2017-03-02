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Курган

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Публикации за 02.03.17

В Кургане школа и детские сады останутся без воды

В Кургане школа и детские сады останутся без воды

Специалисты «Водного союза» предупреждают о предстоящем отключении холодного водоснабжения в Шевелевке. По данным пресс-службы предприятия, завтра с 9-00 до 21-00 без воды останутся жилые дома и административные здания, расположенные по улицам Криволапова, 7-я Больничная и Карельцева.

Как поясняет источник, ограничительные меры необходимы для проведения врезок участка водопровода Д-225 по улице Криволапова, 117.

В указанный период без холодного водоснабжения останутся школа №11, детские сады №137 и 41.

В числе адресов:

– ул. Карельцева, 111 (детская стоматология), 82 (КНС-17), 84, 90, 90к1, 117, 119;

– ул.7-я Больничная, 36, 38, 38а, 38б, 38в, 40 (ФОК);

– ул. Криволапова, 7, 1, 12, 13, близлежащие теплопункты.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 02.03.17

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