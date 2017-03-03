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Курган

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Публикации за 03.03.17

Патруль на улицах усилен. Патрушев приезжает в Курган

Патруль на улицах усилен. Патрушев приезжает в Курган

Сегодня в Кургане секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев проведет выездное совещание. Вопросы, рассмотренные на нем, касаются всего Уральского федерального округа.

Ожидается, что Николай Патрушев совместно с полномочным представителем Президента РФ в УФО обсудит с главами уральских регионов и представителями федеральных министерств и ведомств меры по обеспечению информационной безопасности в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, в ходе заседания планируют рассмотреть ход реализации Стратегии государственной антинаркотической политики страны до 2020 года и комплекс мер, направленных на предупреждение негативных последствий злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами, отмечают в региональном кабмине.

Как передает корреспондент NDNews, со вчерашнего дня на улицах Кургана усилено патрулирование. Только на отрезке шоссе Тюнина от Увала до дамбы и далее по Ленина до ул. Советской стоит четыре наряда полиции.

Курган, Марина Шашкова

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