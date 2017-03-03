В Зауралье пассажир такси избил водителя и угнал его машину

Публикации за 03.03.17

В Шадринском районе полицейские раскрыли угон автомобиля по горячим следам. Житель села Погорелка избил водителя такси, на котором ехал, а после завладел его машиной и скрылся.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе УМВД России по Курганской области, ЧП произошло 1 марта. Около 6 часов утра в селе Погорелка местный житель воспользовался услугами такси, за рулем которого находился 57-летний житель Шадринска. Приехав к месту назначения, пассажир решил не расплачиваться с водителем, а начал наносить ему удары. Опасаясь за свою жизнь, таксист выбежал из машины и вызвал полицию.

Тем временем злоумышленник перебрался на водительское сидение и поехал в сторону Кургана. Для его задержания был объявлен план «Перехват».

На кольцевой развязке угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. Заметив приближающихся полицейских, мужчины попытался скрыться в лесу, но был задержан.

Личность его установлена. Это 31-летний ранее судимый неработающий житель села Погорелка.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На время следствия он заключен под стражу.

Курган, Марина Шашкова

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