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Курган

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Публикации за 03.03.17

Курганский облсуд вынес приговор контрабандисту из Киргизии

Курганский облсуд вынес приговор контрабандисту из Киргизии

Накануне, 2 марта, Курганский областной суд за контрабанду героина массой более 25 кг приговорил к долгому тюремному сроку гражданина Киргизии. За решеткой он проведет 22 года.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе региональной прокуратуры, приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.

По данным источника, в суде было доказано, что 30 января 2016 года, в автомобиле «Мерседенс Бенс», которым управлял мужчина, при прохождении досмотра таможенного контроля в многостороннем пропускном пункте в городе Петухово в тайниках, которые располагались в 14 деревянных брусках, имитирующих балки жесткости автомобиля, сотрудниками ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областях было обнаружено и изъято наркотическое средство – героин. Всего в машине было спрятано более 25 кг наркотика. В дальнейшем предполагалась его продажа на территории РФ.

Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд признал 33-летнего гражданина Киргизии виновным и назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

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