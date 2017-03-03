Игорь Холманских оценил криминогенную обстановку в Зауралье

Публикации за 03.03.17

В 2016 году число зарегистрированных преступлений в Курганской области снизилось на 13%. По мнению губернатора региона, это результат совместной работы органов государственной власти и местного самоуправления. Итоги работы по обеспечению правопорядка в Зауралье в 2016 году обсудили на совещании, которое провел полномочный представитель Президента РФ в УФО Игорь Холманских. Заседание прошло в Кургане.

«В июне прошлого года глава государства подписал закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Данный нормативный акт четко регламентировал полномочия региональных властей и местного самоуправления в сфере профилактики преступности, определив их как субъекты профилактики правонарушений», – напомним, открывая совещание, Игорь Холманских. Полпред подчеркнул, что работу в этом направлении нужно усилить.

Как рассказал губернатор Курганской области Алексей Кокорин, в Зауралье действует ряд госпрограмм, в реализации которых принимают участие учреждения образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, СМИ, общественность и силовые структуры. Основной является программа «Профилактика правонарушений в Курганской области на 2014-2018 годы». В числе основных задач на 2017 год в этой сфере – совершенствование системы общей профилактики, в том числе связанной с употреблением наркотиков, снижение детского травматизма на дорогах.

«В прошедшем году контроль за криминогенной ситуацией, общественным порядком, безопасностью в области не утрачен. Нет межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Уменьшилось число убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, краж, грабежей, правонарушений в общественных местах и на улицах. Сократилось количество преступлений, совершенных гражданами в состоянии наркотического опьянения, несовершеннолетними, ранее судимыми, а также на бытовой почве. Это итог совместной работы органов государственной власти и местного самоуправления, всех правоохранительных структур», – резюмировал Алексей Кокорин.

Курган, Марина Шашкова

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