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Курган

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Публикации за 03.03.17

Курганскую управкомпанию обязали выплатить деньги собственнику квартиры

Курганскую управкомпанию обязали выплатить деньги собственнику квартиры

В Кургане решением суда управляющую компанию ООО «Восток-Центр» обязали провести ремонт кровли дома и выплатить деньги собственнику пострадавшей квартиры. Иск в суд был подан Управлением Роспотребнадзора по Курганской области.

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе Управления, в ходе проверки информации, изложенной в обращении курганца, выяснилось, протечки с кровли начались в 2012 году. После просьб отремонтировать крышу, в 2013 году управкомпания работы выполнила. Но крепости новой кровли хватило ненадолго. Уже в ноябре того же года вода снова стала заливать квартиру курганца. После он неоднократно обращался в «Восток-Центр», но его просьбы услышаны не были. Не выдержав, курганец обратился в Управление Роспотребнадзора.

Решением городского суда с ООО «Восток-Центр» в пользу потребителя будет взыскано 97 тысяч рублей (компенсация материального ущерба, моральный вред и штраф в пользу потребителя). Кроме того, управляющая компания обязана провести ремонт кровли, исключающий попадание талых и дождевых вод в квартиру гражданина.

Решение вступило в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 03.03.17

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