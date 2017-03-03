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Курган

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Публикации за 03.03.17

Секретарь Совбеза РФ посетил курганский завод

Секретарь Совбеза РФ посетил курганский завод

Сегодня с рабочим визитом в Курган прибыл Секретарь Совета безопасности РФ Николай Путрушев. Как мы писали ранее, на встречу с московским гостем прибудут и руководители регионов УФО. Официальный визит Патрушева уже начался: он посетил АО «Курганприбор» и ознакомился с возможностями предприятия.

Также сегодня в правительстве Курганской области состоится выездное совещание секретаря Совбеза РФ в Уральском федеральном округе, где будут обсуждаться меры по обеспечению информационной безопасности в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, будут подняты темы реализации Стратегии государственной антинаркотической политики страны до 2020 года, и комплекс мер, направленных на предупреждение негативных последствий злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 03.03.17

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