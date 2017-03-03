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Курган

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Публикации за 03.03.17

В Кургане снесут гаражи на улице Мяготина / Предупреждают заранее

В Кургане снесут гаражи на улице Мяготина Предупреждают заранее

Два металлические гаража, самовольно установленные в районе дома №81 в Кургане, будут снесены. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

По информации источника, владельцам построек стоит поторопиться: конструкции должны быть демонтированы в срок до 1 апреля 2017 года. Если же решение администрации города не будет выполнено в срок, снос организует муниципалитет.

По вопросам, связанным с исполнением решения о сносе, лица, осуществившие самовольную постройку, могут обратиться в администрацию города или в отдел муниципального земельного контроля Управления земельных ресурсов и строительства.

Напомним, ранее администрацией города было принято решение о сносе 20 самовольно установленных гаражей на улице Володарского.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 03.03.17

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