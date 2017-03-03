Работодатели Кургана задолжали сотрудникам 39 млн рублей

Публикации за 03.03.17

На конец года в списке должников по заработной плате в Кургане числились 12 организаций. Три из них полностью погасили долги. В рядах неплательщиков появилось и новое предприятие. Вопрос задержки зарплаты поднимался накануне в ходе заседания Комиссии по предотвращению возможных кризисных явлений в сфере экономики и финансов города.

Как было отмечено, сегодня должниками остаются ООО «Завод каркасно-панельного домостроения», ООО «Мостпроект», ООО «УК «Новый город», ООО «КурганАвто», ООО «Урал Майнинг», ООО «Эко-Меркурий», ИП Голубцова Е.С., ООО «Данс-Тайм», ООО ТСЖ «21». С нового года ряды предприятий-неплательщиков пополнило ООО «ЖЭУ» №3. Общая задолженность по выплате заработной платы во всех организациях составляет 39 миллионов рублей.

По словам директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Павла Комогорова, самая крупная задолженность накопилась у ООО «Завод каркасно-панельного домостроения». Она составляет 28 174,5 тысяч рублей. На данный момент в организации открыто конкурсное производство сроком до 18 мая 2017 года. Примерно к этому времени планируется погасить долги за счет продажи имущества завода.

Руководители ООО «КурганАвто», ООО «Эко-Меркурий», ИП Голубцова Е.С. пообещали рассчитаться с сотрудниками в ближайшее время.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, председательствующий на заседании сити-менеджер Андрей Потапов потребовал повторно пригласить неявившегося руководителя ООО «ЖЭУ» №3 на следующее заседание. Вопрос взят под контроль департаментом экономразвития.

Курган, Марина Шашкова

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