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Курган

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Публикации за 03.03.17

В Зауралье пьяная женщина угнала иномарку

В Зауралье пьяная женщина угнала иномарку

В Зауралье утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней ранее несудимой жительницы Шадринска. Женщина обвиняется в совершении угона автомобиля.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры по Курганской области, по версии следствия, ранним утром 10 января 2017 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из дворов центра города увидела заведенный автомобиль «Митсубиши Аутландер». К радости угонщицы, в замке зажигания находились ключи. Не раздумывая, женщина села за руль и отправилась по своим делам. Спустя 40 минут ее задержали в районе вокзала.

Выяснилось, что машина была заведена, так как хозяин решил прогреть двигатель перед поездкой. Вероятно, угона авто в ранний час он не опасалсяю

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Шадринский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Курган, Марина Шашкова

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