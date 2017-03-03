Профессор Шалютин записался на прием к депутату Госдумы / «Видимо, есть какие-то проблемы»

Публикации за 03.03.17

Депутат Государственной Думы ФС РФ завершает региональную неделю в Курганской области. В Зауралье он работал, начиная с 27 февраля. Сегодня в ходе встречи с журналистами народный избранник рассказал о том, что успел сделать за эти дни.

По словам Шишкоедова, неделя получилась насыщенной событиями. Это и встречи с жителями, и личные приемы граждан, и официальные мероприятия. Например, в понедельник Василий Шишкоедов общался с партийным активом Юргамышского района, во вторник побывал на праздновании 50-летия медколледжа в Макушинском районе, день спустя отвечал на вопросы зауральцев в приемной, а сегодня посетил выставку «Деловое Зауралье».

«Сегодня у меня запланирован еще ряд мероприятий, – отметил Шишкоедов после заседания оргкомитета по проведению предварительного голосования (пройдет в мае в избирательном округе №10). – Назначена встреча с заместителем губернатора по социальной политике Александром Карповым, где мы в очередной раз обговорим острые вопросы, которые волнуют наших жителей. Особенно оптимизация учреждений социальной сферы. Потом вручу удостоверения помощникам депутата, которые будут работать на общественных началах».

Также, отметил Шишкоедов, на прием к нему записался профессор Борис Шалютин, который, напомним, был уволен из Курганского госуниверситета за «неявку» на работу (этот вопрос до сих пор вызывает споры и обсуждается обществом).

– Сейчас он в КГУ не работает, как я понял. Ну, видимо, возникли какие-то проблемы. На приеме узнаю, будем разбираться, – прокомментировал цель встречи Василий Шишкоедов.

Курган, Марина Шашкова

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