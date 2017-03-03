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Курган

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Публикации за 03.03.17

Николай Патрушев поручил усилить контроль над работой по защите информации

Николай Патрушев поручил усилить контроль над работой по защите информации

Усиление контроля за состоянием работ по защите информации, соблюдение правил ее обработки, обновление программного обеспечения, повышение оперативности реагирования на выявленные нарушения были названы сегодня, 3 марта, приоритетными направлениями работы по обеспечению информационной безопасности. Об этом заявил Секретарь Совета Безопасности в Уральском федеральном округе с главами субъектов УФО в Кургане.

Отметим, что в совещании, помимо губернаторов региона округа, приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, а также полномочный представитель Президента РФ в УФО Игорь Холманских.

Рассматривая проблему распространения террористических и экстремистских проявлений в УФО, было отмечено, что здесь сформированы целые подразделения, отвечающие за реализацию государственной национальной политики. Усилен контроль над соблюдением миграционного законодательства, выявляются и закрываются сайты террористической и экстремисткой направленности и так далее.

Как подчеркнул Патрушев, работа должна быть продолжена. Причем внимание следует обратить на укрепление единства российского народа и гармонизацию межнациональных отношений. Для повышения эффективности этих мероприятий Патрушев рекомендовал представителям власти активно работать с населением и общественными организациями.

Тема информационной безопасности стала одной из главных на совещании. Согласно данным статистики, отметил Патрушев, в целом по стране в прошлом году выявлено и нейтрализовано более 52,5 млн. компьютерных атак, в то время как в 2015 году их было 14,4 млн.

– Руководителям субъектов округа следует в целях обеспечения информационной безопасности завершить до конца 2017 года мероприятия по подключению государственных телекоммуникационных систем и сетей к российскому государственному сегменту в сети Интернет. Это требование Указа Президента России, – цитируют слова Секретаря Совбеза РФ в пресс-службе губернатора Курганской области.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Курган, Марина Шашкова

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