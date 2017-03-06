Курганские власти «нашли» дом для детей-сирот

Публикации за 06.03.17

В пятницу, 3 марта, депутаты Курганской городской Думы собрались на внеочередное заседание. В повестке – только один вопрос.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, темой встречи народных избранников стало рассмотрение предложении администрации, с которым она планирует обратиться в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области.

Как пояснил директор департамента финансов и имущества муниципалитета Игорь Зворыгин, речь идет о предложении передать из государственной собственности в муниципальную 40 однокомнатных квартир, находящихся по адресу: г. Курган, ул. Дзержинского, дом 31а.

В случае положительного решения вопроса, ключи от этих квартир в дальнейшем планируется вручить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, состоящим на учете в администрации города Кургана.

Депутаты Курганской городской Думы единогласно поддержали инициативу исполнительной власти.

Курган, Марина Шашкова

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