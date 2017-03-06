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Курган

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Публикации за 06.03.17

Зауральцы предлагают проводить общественные слушания при реорганизации медучреждений

Зауральцы предлагают проводить общественные слушания при реорганизации медучреждений

Инициатива курганских активистов ОНФ войдет в предложения по доработке законопроекта в сфере здравоохранения. Об этом сообщают в пресс-службе общественного объединения.

В частности, курганские активисты Общероссийского народного фронта предложили учитывать интересы средних и малых городов при проведении общественных слушаний в случае реорганизации и реструктуризации медицинских учреждений. Инициатива была озвучена на заседании круглого стола рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» в Москве. Высказал его член регионального штаба ОНФ в Курганской области Игорь Оболдин.

«В данном законопроекте речь шла только о сельских центральных районных больницах и фельдшерско-акушерских пунктах, в то время как во многих регионах их функции из-за низкой укомплектованности специалистами и сокращения количества медицинских коек постепенно переходят к больницам скорой медицинской помощи средних и малых городов. В таких населенных пунктах нередко развита медицинская инфраструктура, но при реорганизации учреждений их интересы не учитываются, так как они занимают своего рода промежуточную позицию между региональными центрами и селами с 20-30 тысяч жителей. Например, в Курганской области в городе Шадринске давно существуют межрайонные подразделения, которые наряду с городскими жителями оказывают помощь сельчанам, в том числе и из Катайской, Далматовской и Шатровской ЦРБ. При этом процент пациентов из сел продолжает расти. Получается, что сокращение коек в местной больнице скорой медицинской помощи уменьшит доступность медпомощи и сельским, и городским жителям. В связи с этим важно внести в законопроект поправку, которая позволит учитывать интересы средних и малых городов и при реорганизации местных медицинских учреждений также назначать общественные слушания», – рассказал Оболдин.

Отметим, что мнение зауральского общественника было услышано. Участники дискуссии поддержали инициативу курганских активистов Народного фронта учитывать в этом случае интересы средних и малых городов.

В числе прочих предложение проводить общественные слушания при решении о реорганизации медучреждений, будет направлено в комитет Госдумы по охране здоровья предложения ко второму чтению законопроекта.

Курган, Марина Шашкова

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