NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.03.17

В Зауралье арестован мужчина, убивший жену в пылу ссоры

В Зауралье арестован мужчина, убивший жену в пылу ссоры

40-летний житель села Дундино Варгашинского района обвиняется в совершении убийства своей сожительницы. Преступление было совершенно в «пьяном угаре».

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, по данным следствия, днем 22 февраля нетрезвый мужчина находился в квартире, где проживал вместе со своей гражданской супругой. В какой-то момент между парой вспыхнула ссора, во время которой глава семейства схватил нож и нанес им несколько ударов по шее супруги. В результате 34-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Скрывать следы преступления виновник не стал, а сам обратился с заявлением в полицию.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 06.03.17

«Женю могут продержать в колонии еще несколько дней». Близкие Чудновец опасаются повторения истории Ильдара Дадина. / Зауральцы предлагают проводить общественные слушания при реорганизации медучреждений. / Срочно! Курганский облсуд отменил приговор Чудновец.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter