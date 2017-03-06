В Зауралье арестован мужчина, убивший жену в пылу ссоры

Публикации за 06.03.17

40-летний житель села Дундино Варгашинского района обвиняется в совершении убийства своей сожительницы. Преступление было совершенно в «пьяном угаре».

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, по данным следствия, днем 22 февраля нетрезвый мужчина находился в квартире, где проживал вместе со своей гражданской супругой. В какой-то момент между парой вспыхнула ссора, во время которой глава семейства схватил нож и нанес им несколько ударов по шее супруги. В результате 34-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Скрывать следы преступления виновник не стал, а сам обратился с заявлением в полицию.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 06.03.17

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