Курганское предприятие оштрафовано за сбор опасных отходов

Публикации за 06.03.17

В Кургане доминирующая на территории региона специализированная организация, осуществляющая сбор, хранение, транспортировку и обезвреживание ртутьсодержащих отходов оштрафована за свою деятельность.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры региона, ООО «ЭКО-Меркурий» приговор вынесен за нарушение требований лицензионного законодательства.

Установлено, что «ЭКО-Меркурий» осуществляет сбор, хранение, транспортировку и обезвреживание ртутьсодержащих отходов, относящихся к I классу опасности. Однако в нарушение действующего законодательства не имеет лицензии на сбор опасных отходов. Между тем, за осуществление деятельности по сбору отходов I-IV класса опасности без специального разрешения (лицензии) предусмотрена административная ответственность.

За допущенные нарушения юридическое лицо ООО «ЭКО-Меркурий» Арбитражным судом Курганской области привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 40 тысяч рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 06.03.17

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