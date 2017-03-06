На дорогах Курганской области поймали 362 должника

Публикации за 06.03.17

В Зауралье подведены итоги оперативно-профилактической операции «Должник». Он начался 27 февраля, а завершился спустя три дня, 1 марта.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в проведении операции было задействовано 797 сотрудников подразделений охраны общественного порядка и УГИБДД региона. Совместно с сотрудниками службы судебных приставов ими было проведено 86 рейдов.

В результате проведенных мероприятий 362 человека уплатили имеющуюся задолженность по оплате административных штрафов на сумму более 270 тысяч рублей. В адрес должников направлено 861 извещение о необходимости оплатить административный штраф по исполнительному производству.

За неуплату административного штрафа составлено 618 административных протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 06.03.17

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