NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.03.17

На дорогах Курганской области поймали 362 должника

На дорогах Курганской области поймали 362 должника

В Зауралье подведены итоги оперативно-профилактической операции «Должник». Он начался 27 февраля, а завершился спустя три дня, 1 марта.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в проведении операции было задействовано 797 сотрудников подразделений охраны общественного порядка и УГИБДД региона. Совместно с сотрудниками службы судебных приставов ими было проведено 86 рейдов.

В результате проведенных мероприятий 362 человека уплатили имеющуюся задолженность по оплате административных штрафов на сумму более 270 тысяч рублей. В адрес должников направлено 861 извещение о необходимости оплатить административный штраф по исполнительному производству.

За неуплату административного штрафа составлено 618 административных протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 06.03.17

Курганское предприятие оштрафовано за сбор опасных отходов. / В Зауралье арестован мужчина, убивший жену в пылу ссоры. / «Женю могут продержать в колонии еще несколько дней». Близкие Чудновец опасаются повторения истории Ильдара Дадина.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter