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Курган

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Публикации за 06.03.17

В Зауралье пенсионерка пыталась сжечь дом своей знакомой

В Зауралье пенсионерка пыталась сжечь дом своей знакомой

В Курганской области вступил в законную силу приговор в отношении 69-летней жительницы села Широковское Далматовского района. Пенсионерка признана виновной в покушении на поджог жилого дома.

Как было установлено в суде, 1 сентября 2016 года Людмила Паукова, находясь в нетрезвом состоянии, на почве личных неприязненных отношений решила сжечь дом своей знакомой. Подойдя к жилищу потерпевшей, она с помощью бересты подожгла бревна принесенными с собой спичками, после чего скрылась с места преступления.

Возгорание было своевременно обнаружено хозяевами, которые потушили пожар.

Установлено, что в случае доведения преступления до конца, потерпевшей был бы причинен значительный ущерб на сумму более 600 000 рублей.

Приговором суда Пауковой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

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