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Курган

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Публикации за 06.03.17

Жителям Кургана грозит 10 лет тюрьмы за сотовое мошенничество

Жителям Кургана грозит 10 лет тюрьмы за сотовое мошенничество

В Курганский городской суд направлено уголовное дело в отношении организованной группы сотовых мошенников, которые обманом похищали денежные средства граждан с банковских карт. Всего в «работе» были задействованы трое курганцев.

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе региональной прокуратуры, по версии следствия, молодой житель Кургана создал организованную преступную группу, в которую вошли его сродные братья, чтобы похищать деньги граждан с их банковских карт. Мужчины действовали по известной схеме: на номера сотовых телефонов потерпевших направлялись СМС сообщения с информацией о блокировке карты и списании с нее денежных средств. Во время беседы с гражданами их просили совершить определенные действия в банкомате, после чего с счетов списывались денежные средства. Всего было похищено более 150 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативными сотрудниками мероприятий были установлены 15 граждан – жителей Астраханской, Московской и других областей, пострадавших от действий мошенников.

Добавим, что за совершение указанных преступлений обвиняемым может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.

Курган, Марина Шашкова

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