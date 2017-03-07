В Зауралье 9-летняя девочка сбежала из дома, испугавшись наказания

Публикации за 07.03.17

В Курганской области полсотни полицейских были брошены на поиски пропавшего ребенка. С заявлением в дежурную часть обратилась мама 9-летней девочки.

По информации пресс-службы УМВД России по Курганской области, женщина пояснила, что 5 марта около четырёх часов дня её 9-летняя дочь ушла из дома, и местонахождение девочки до сих пор не известно. Сначала родители сами искали ребенка, а затем обратились в полицию.

Порядка 50 полицейских приняли участие в поисках ребенка. Сотрудники полиции обследовали улицы, подъезды многоквартирных домов и пустующие здания.

Одновременно велась работа по поиску несовершеннолетней среди одноклассников и учеников школы, в которой она училась. Вместе с классным руководителем и директором школы полицейские по телефону опрашивали родителей одноклассников, а затем и родителей учеников других классов.

В итоге совместными усилиями полицейских, педагогов и родительского актива около 3.30 часов ребёнка нашли в доме у второклассницы этой же школы.

Уже спящего ребенка передали родителям. Как удалось выяснить, девочка боялась идти домой из-за плохой оценки и все это время находилась в гостях своей знакомой.

Курган, Марина Шашкова

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