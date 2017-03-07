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Курган

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Публикации за 07.03.17

В Кургане осудили «серийного» мобильного мошенника

В Кургане осудили «серийного» мобильного мошенника

Житель города Кургана осужден за совершение нескольких мобильных мошенничеств. Всего на счету 36-летнего курганца 20 мошенничеств с причинением значительного ущерба, два – без причинения такового и одно покушение на мошенничество.

Как было доказано в суде, с декабря 2015 года по март 2016 путем замены последних цифр подысканных им номеров телефонов он осуществлял рассылку смс – сообщений ранее незнакомым ему лицам, в которых указывал заведомо ложные сведения о заявке на перевод денежных средств со счета банковской карты владельца абонентского номера. После того, как абоненты перезванивали на указанный им номер, последний представлялся сотрудником банка и говорил о необходимости проследовать к банкомату, где вынуждал совершить ряд операций, в результате которых денежные средства, находящиеся на банковских картах звонивших лиц, поступали на подконтрольные ему счета.

В результате совершенных преступлений потерпевшим был причинен ущерб на сумму более трехсот сорока тысяч рублей.

Как отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры, курганец полностью признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Судом также удовлетворены иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

Курган, Марина Шашкова

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