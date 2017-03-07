Зауралец проведет 14 лет в колонии за наркопреступление

Публикации за 07.03.17

В Курганской области вступил в законную силу приговор Шадринского районного суда в отношении 36-летнего Артура Череповского. Он признан виновным в совершении ряда преступлений. Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в суде было установлено, что в феврале и марте 2016 года Череповский занимался реализацией на территории города Шадринск героина. Всего ему удалось продать более 2,5 грамма наркотика.

Кроме того, ранее он, будучи подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками полиции.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года. Не согласившись с приговором суда, осужденный обжаловал его, указав, что непричастен к реализации наркотика. Однако суд апелляционной инстанции не согласился с доводами осужденного и оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

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