NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 07.03.17

Зауралец проведет 14 лет в колонии за наркопреступление

Зауралец проведет 14 лет в колонии за наркопреступление

В Курганской области вступил в законную силу приговор Шадринского районного суда в отношении 36-летнего Артура Череповского. Он признан виновным в совершении ряда преступлений. Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в суде было установлено, что в феврале и марте 2016 года Череповский занимался реализацией на территории города Шадринск героина. Всего ему удалось продать более 2,5 грамма наркотика.

Кроме того, ранее он, будучи подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками полиции.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года. Не согласившись с приговором суда, осужденный обжаловал его, указав, что непричастен к реализации наркотика. Однако суд апелляционной инстанции не согласился с доводами осужденного и оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.03.17

В Кургане осудили «серийного» мобильного мошенника. / В Зауралье 9-летняя девочка сбежала из дома, испугавшись наказания. / «Регистрация брака и переезд в Москву», – гражданский супруг Евгении Чудновец рассказал о ближайших после освобождения планах (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter