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Курган

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Публикации за 07.03.17

В Кургане оштрафовали грубую женщину

В Кургане оштрафовали грубую женщину

Жительницу Кургана суд приговорил к 10-тысячному штрафу за оскорбление представителя власти. Объектом для брани стал инспектор Госжилинспекции.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Зауралья, в ходе судебного следствия установлено, что в августе 2016 года государственный жилищный инспектор ГЖИ Курганской области, находилась в подъезде дома №107 по улице М. Горького, 107 и проводила внеплановую выездную проверку.

Одна из жительниц дома осталась недовольной ходом проведения проверки и публично, в присутствии других жильцов дома и иных лиц, высказала в адрес инспектора слова нецензурной брани и оскорбления, унижая тем самым ее честь и достоинство как представителя власти. В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в предъявленном ей обвинении не признала.

На основании исследованных в ходе судебного заседания доказательств, суд признал ее виновной в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Курган, Марина Шашкова

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