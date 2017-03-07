В Кургане оштрафовали грубую женщину

Публикации за 07.03.17

Жительницу Кургана суд приговорил к 10-тысячному штрафу за оскорбление представителя власти. Объектом для брани стал инспектор Госжилинспекции.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Зауралья, в ходе судебного следствия установлено, что в августе 2016 года государственный жилищный инспектор ГЖИ Курганской области, находилась в подъезде дома №107 по улице М. Горького, 107 и проводила внеплановую выездную проверку.

Одна из жительниц дома осталась недовольной ходом проведения проверки и публично, в присутствии других жильцов дома и иных лиц, высказала в адрес инспектора слова нецензурной брани и оскорбления, унижая тем самым ее честь и достоинство как представителя власти. В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в предъявленном ей обвинении не признала.

На основании исследованных в ходе судебного заседания доказательств, суд признал ее виновной в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.03.17

Житель Шадринска погиб под завалами частного дома. / Зауралец проведет 14 лет в колонии за наркопреступление. / В Кургане осудили «серийного» мобильного мошенника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»