В Зауралье уничтожили более 30 тонн плодоовощной продукции

Публикации за 07.03.17

В 2016 году в Курганской области проведено более 3500 тысяч проверок малого бизнеса. Специалисты Россельхознадзора контролировали как транспорт, который перевозит сельскохозяйственные грузы, так и товаропроизводителей Курганской области. Об этом сегодня в ходе встречи с губернатором региона сообщил начальник ведомства Андрей Лушников.

По его словам, по итогам проверок нарушителям в Зауралье выписали штрафы на общую сумму более 3,5% млн рублей, что на 13% больше относительно предыдущего года. Чаще всего штрафы вписывались за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.

Как было отмечено, в прошлом году был запрещен ввоз на территорию региона 26 тонн животноводческих грузов, более 1,5 тысяч особей животных и птиц и 529 тонн растительных грузов. В результате уничтожено 24 партии плодоовощной продукции, общим весом более 30 тонн.

По итогам встречи, сообщают в пресс-службе главы Зауралья, Алексей Кокорин акцентировал внимание собеседника на том, что продовольственная и биологическая безопасность страны напрямую зависит, в том числе, и от работы Управления.

«На птицефабрике Московской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Сейчас идет весенняя миграция животных и птиц. Наша задача взять ситуацию на особый контроль и не допустить проникновения заболеваний на территорию нашего региона», – поручил губернатор.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.03.17

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