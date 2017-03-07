Зауралье рассчитывает на обновление парка школьных автобусов

Публикации за 07.03.17

В Минобразования и науки РФ одобрили заявку Курганской области на включение в федеральную программу «Школьный автобус». Всего в регионе нужно заменить 109 единиц техники. Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, в общей сложности в рамках программы регионам страны будет выделено порядка 3 млрд рублей. Сколько получит Курганская область, станет известно после распределения средств.

В настоящее время подвоз учеников в Зауралье осуществляют более 400 школьных автобусов. Однако уже в июле текущего года более 100 автобусов с 10-летним «стажем» придется списать из-за несоответствия требованиям.

Добавим, что по информации Департамента образования и науки, больше всего образовательным организациям Зауралья необходимы транспортные средства вместимостью 22-24 человека.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.03.17

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