Житель Шадринска погиб под завалами частного дома

Публикации за 07.03.17

В Шадринске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в результате разбора частного дома. ЧП произошло днем 28 февраля. Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, мужчина умер в результате обрушения частного деревянного дома в Шадринске по улице Кандюрина.

Было установлено, что мужчина 1970 года рождения участвовал в разборе частного деревянного дома по устной договоренности с его хозяином. В момент обрушения работник находился внутри ветхого дома и производил его разбор. Предположительно, в результате проявленной пострадавшими неосторожности произошло обрушение потолочных перекрытий и последующее падение крыши дома.

В настоящее время следователем проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Для определения точной причины смерти пострадавшего назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.03.17

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