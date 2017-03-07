Жительница Кургана вонзила нож в сердце своего сожителя

Публикации за 07.03.17

41-летней жительнице Кургана предъявлено обвинение в совершении убийства своего сожителя. В результате действий обвиняемой скончался 49-летний мужчина.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, по данным следствия, вечером 1 марта текущего года, находясь в квартире, расположенной в Кургане по улице Репина, где проживала обвиняемая, после совместного распития спиртного она убила своего гражданского супруга. В ходе возникшей ссоры женщина нанесла потерпевшему один удар ножом в область сердца, от которого мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, по данному факту ведется следствие.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.03.17

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